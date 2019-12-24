Лукашенко: Россия ежегодно "закручивает гайки" и прессует Беларусь

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия ежегодно "закручивает гайки" в отношении Минска и это может привести к тому, что РФ потеряет Беларусь.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Лукашенко заявил, что Россия не хочет и боится потерять Беларусь, но это случится, если РФ продолжит давить на Минск.

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"Слушайте, если вы будете нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и т.д., и каждый год мы под Новый год будем этим заниматься... Если вы будете в своем виртуальном мире писать и говорить "Мы в вас нахлебники","Мы гиря на ногах", что "Мы вот здесь все вам отдаем, а вы у нас такие-сякие", то мы скажем "Спасибо, не надо", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Россия дорого стоит Беларуси.

"Мы предоставляем вам огромное количество услуг, которые даже не всегда можно оценить... Но есть и то, что можно оценить", - сказал Лукашенко.

"Мы в вас (РФ) покупаем на $9 млрд больше, чем продаем. Это - причина американо-китайского конфликта. В них торговая война. С экономической точки зрения это абсолютно идентичные вещи. Так вот вопрос - Что мы от этого получили? Что мы получили, что вы каждый раз, каждый год, начинаете нас прессовать, "загвинчивая гайки" и повышая цены?" - пояснил Лукашенко.

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Президент Беларуси также сказал, что страны Запада и НАТО отреагируют соответствующим образом в случае каких-либо действий России, если возникнут попытки нарушить суверенитет Беларуси.

"Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России. Но я не чувствую рост угрозы суверенитету Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попытается нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянуты в войну. Этого страны НАТО не потерплят, потому что они сочтут это как угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы", - сказал Лукашенко.

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