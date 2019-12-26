Човен з мігрантами затонув в Туреччині: 7 загиблих

7 людей загинули, коли човен, що перевозив мігрантів з Пакистану, Бангладеш і Афганістану, затонув в четвер на сході Туреччини.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це йдеться в заяві офісу губернатора провінції Бітліс.

Човен затонув на північному березі озера Ван, сказано в заяві. Це сталося близько 3 години ранку за місцевим часом.

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Озеро розташоване недалеко від кордону з Іраном, звідки мігранти регулярно перетинають кордон з Туреччиною, прямуючи до Європи. Наразі не зрозуміло, чому мігранти опинилися на озері Ван, яке повністю знаходиться в межах Туреччини.

П'ятеро людей були знайдені мертвими на місці події, двоє померли в лікарні. 64 врятованих доставлені в довколишні лікарні і притулки, повідомили в адміністрації губернатора.

Як повідомлялося, за даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах ЄС значно зменшилась у 2019 році.