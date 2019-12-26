Лодка с мигрантами затонула в Турции: 7 погибших

7 человек погибли, когда лодка, перевозившая мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, затонула в четверг на востоке Турции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении офиса губернатора провинции Битлис.

Лодка затонула на северном берегу озера Ван, говорится в заявлении. Это произошло около 3 часов утра по местному времени.

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Озеро расположено недалеко от границы с Ираном, откуда мигранты регулярно пересекают границу с Турцией, направляясь в Европу. Пока не понятно, почему мигранты оказались на озере Ван, которое полностью находится в пределах Турции.

Пять человек были найдены мертвыми на месте происшествия, двое умерли в больнице. 64 спасенных доставлены в близлежащие больницы и приюты, сообщили в администрации губернатора.

Как сообщалось, по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, число нелегальных пересечений на внешних границах ЕС значительно уменьшилась в 2019 году.