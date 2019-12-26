Москва готує симетричні заходи проти британських ЗМІ в Росії

Росія готує симетричні заходи щодо британських ЗМІ у відповідь на дії Лондона проти російських журналістів.

Про це джерело, що обіймає високу посаду в Москві, повідомило російському агентству ТАСС, пише "Європейська правда".

"За діями естонської влади із переслідування Sputnik стоять британські куратори. Влада королівства останнім часом зробили ряд агресивних дій щодо російських ЗМІ: змусили власкора російського видання покинути Лондон, не видали візу для роботи російського журналіста в Британії, відмовила ряду російських кореспондентів в допуску на заходи, навмисно створювала складності для їх роботи", - зазначив співрозмовник.

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"Це буде взято до уваги для прийняття найближчим часом симетричних заходів щодо британських ЗМІ в Росії", - додав він.

Нагадаємо, у російському державному агентстві МІА "Россия сегодня" заявили, що естонська влада погрожує порушити кримінальні справи проти співробітників Sputnik Estonia, якщо журналісти до 2020 року не припинять працювати на агентство.

МЗС РФ каже, що співробітникам естонського бюро "Sputnik" розсилаються листи з місцевого Департаменту поліції і прикордонної охорони, в яких працівникам ЗМІ погрожують кримінальним переслідуванням.