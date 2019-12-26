Москва готовит симметричные меры против британских СМИ в России

Россия готовит симметричные меры против британских СМИ в ответ на действия Лондона против российских журналистов.

Об этом источник, занимающий высокую должность в Москве, сообщил российскому агентству ТАСС, пишет "Европейская правда".

"За действиями эстонских властей по преследованию Sputnik стоят британские кураторы. Власти королевства в последнее время сделали ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ: заставили собкора российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы российского журналиста в Британии, отказали ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия, намеренно создавали сложности для их работы", - отметил собеседник.

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"Это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер против британских СМИ в России", - добавил он.

Напомним, в российском государственном агентстве МИА "Россия сегодня" заявили, что эстонские власти угрожают возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если журналисты до 2020 года не прекратят работать на агентство.

МИД РФ говорит, что сотрудникам эстонского бюро "Sputnik" рассылаются письма с местного Департамента полиции и погранохраны, в которых работникам СМИ угрожают уголовным преследованием.