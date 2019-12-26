У Бельгії вовк напав на домашнього кенгуру

Дикий вовк схопив домашнього кенгуру в приватному дворі в місті Бален на північному сході Бельгії неподалік від німецького кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Експерт з вовків Ян Лоос приїхав на місце події та знайшов там сліди вовка. Він сказав, що кенгуру "напевно мертвий" і його з'їв вовк. Під час нападу хижак поранив ще одного кенгуру.

Дикі вовки жили на більшій частині континентальної Європи, але їхня чисельність значно скоротилася через полювання.

В останні роки спостереження за тваринами кількість вовків збільшується, і в 2018 році один був зафіксований у Бельгії вперше за понад 100 років.

Лоос, директор центру вовків і диких тварин під назвою Landschap, вважає, що за зникненням кенгуру з приватного двору може стояти вовк на ім'я Август.

За його словами, хижак постійно забігає сюди через кордон з Німеччиною й ходить цією територією. "Я знайшов сліди вовків, тому цілком впевнений, що це вовк, але ми не на 100% впевнені, який саме вовк", - сказав він.

Експерт зазначає, що місцеві вовки зазвичай їли таких тварин, як кабани та олені, але розмір кенгуру полегшив би завдання для хижака.