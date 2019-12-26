В Бельгии волк напал на домашнего кенгуру

Дикий волк напал на домашнего кенгуру в частном дворе в городе Бален на северо-востоке Бельгии недалеко от немецкой границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Эксперт по волкам Ян Лоос приехал на место происшествия и нашел там следы волка. Он сказал, что кенгуру "наверняка мертв" и его съел волк. Во время нападения хищник ранил еще одного кенгуру.

Дикие волки жили на большей части континентальной Европы, но их численность значительно сократилась из-за охоты.

В последние годы наблюдения за животными количество волков растет, и в 2018 году один был зафиксирован в Бельгии впервые за более 100 лет.

Лоос, директор центра волков и диких животных под названием Landschap, считает, что за исчезновением кенгуру с частного двора может стоять волк по имени Август.

По его словам, хищник постоянно забегает сюда через границу с Германией и ходит по этой территории. "Я нашел следы волков, поэтому вполне уверен, что это волк, но мы не на 100% уверены, какой именно волк", - сказал он.

Эксперт отмечает, что местные волки обычно ели таких животных, как кабаны и олени, но размер кенгуру облегчил бы задачу для хищника.