Посол заперечив Трампу про Україну-"третю найкорумпованішу" країну 

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор спростував слова Дональда Трампа про Україну як третю найкорумпованішу країну світу.

Про це він розповів у прощальному інтерв’ю для українських ЗМІ, серед яких була "Європейська правда".

"Усюди є корупція. У США також вона є, і це серйозна проблема! Але, звісно ж, Україна не є третьою найбільш корумпованою державою в світі!", - заявив американських дипломат.

В листопаді в інтерв'ю американському телеканалу Fox News Трамп заявив, що "Україна, як відомо, зараз третя найбільш корумпована країна світу". Тейлор зазначив, що світові рейтинги спростовують слова американського президента.

"Подивіться на рейтинги рівня корупції у державах світу, і ви з’ясуєте, що Україна – в середині списку, і вона поволі просувається догори, тобто ситуація поліпшується", - додав він.

За його словами, до скандалу з Україною чимало американців взагалі не знали, де вона взагалі розташована. "Так, тепер потрібно пояснити американцям, що Україна – це зростаюча демократія і зростаюча економіка", - зауважив він.

1 січня Вільям Тейлор завершить роботу в Україні і наступного дня відбуде до Вашингтона. Про від’їзд Тейлора було оголошено лише в грудні, і багато хто сприйняв це рішення як покарання за участь дипломата у слуханнях щодо імпічменту президента Трампа.

Детальніше читайте: "За рік-два Зеленський може домовитися з Путіним про Донбас": прощальне інтерв'ю посла США"