Суд Італії визнав законним вирощування канабісу для власних потреб
Верховний суд Італії ухвалив рішення про те, що вирощування канабісу вдома в невеликих кількостях є законним.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Касаційний суд постановив, що не слід вважати злочином вирощування наркотичних засобів "в невеликій кількості, які вирощуються вдома виняткового для власного використання".
Постанова була винесена 19 грудня, але пройшла повз увагу до четверга, коли про це повідомили італійські інформаційні агентства, і відразу ж викликала бурхливу політичну дискусію з приводу вживання канабісу в Італії.
"Суд відкрив шлях, тепер справа за нами", - сказав Маттео Мантеро, сенатор від "Руху 5 зірок", що виступає за легалізацію канабісу.
Мантеро представив поправку до бюджету 2020 року, що передбачає легалізацію і регулювання внутрішнього споживання канабісу, але вона була відхилена спікером Сенату від консервативної партії Сільвіо Берлусконі Forza Italia.
"Наркотики шкодять, забудьте про те, щоб вирощувати їх або купувати в магазинах", - сказав у своїй заяві лідер партії "Ліга" Ліги Маттео Сальвіні.
Мауріціо Гаспаррі, сенатор від Forza Italia, яка є союзником "Ліги", заявив, що перший закон, який буде затверджений правоцентристською коаліцією, якщо вона прийде до влади, "скасує абсурдне рішення суду".
У 2016 році в Італії було прийнято законодавство, яке дозволяє вживання канабісу з вмістом психотропної активного інгредієнта (ТГК) нижче 0,6 відсотка.