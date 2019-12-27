Суд Італії визнав законним вирощування канабісу для власних потреб

Верховний суд Італії ухвалив рішення про те, що вирощування канабісу вдома в невеликих кількостях є законним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Касаційний суд постановив, що не слід вважати злочином вирощування наркотичних засобів "в невеликій кількості, які вирощуються вдома виняткового для власного використання".

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Постанова була винесена 19 грудня, але пройшла повз увагу до четверга, коли про це повідомили італійські інформаційні агентства, і відразу ж викликала бурхливу політичну дискусію з приводу вживання канабісу в Італії.

"Суд відкрив шлях, тепер справа за нами", - сказав Маттео Мантеро, сенатор від "Руху 5 зірок", що виступає за легалізацію канабісу.

Мантеро представив поправку до бюджету 2020 року, що передбачає легалізацію і регулювання внутрішнього споживання канабісу, але вона була відхилена спікером Сенату від консервативної партії Сільвіо Берлусконі Forza Italia.

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"Наркотики шкодять, забудьте про те, щоб вирощувати їх або купувати в магазинах", - сказав у своїй заяві лідер партії "Ліга" Ліги Маттео Сальвіні.

Мауріціо Гаспаррі, сенатор від Forza Italia, яка є союзником "Ліги", заявив, що перший закон, який буде затверджений правоцентристською коаліцією, якщо вона прийде до влади, "скасує абсурдне рішення суду".

У 2016 році в Італії було прийнято законодавство, яке дозволяє вживання канабісу з вмістом психотропної активного інгредієнта (ТГК) нижче 0,6 відсотка.