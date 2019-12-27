В Італії загинули троє альпіністів

Троє італійських альпіністів загинули у четвер на найвищій горі італійських Апеннін - Гран Сассо.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Серед загиблих - двоє італійців, 25 і 28 років. Вони зірвалися з висоти кілька тисяч метрів після того, як послизнулися на льоді й снігу.

Під час іншого інциденту в результаті сходження лавини на цій же горі на висоті 2500 метрів загинула 48-річна жінка.

Ще двох альпіністів накрила лавина біля гори Монте Ветторе, проте, вони змогли вибратися живими.

Нагадаємо, австрійські рятувальники врятували 26-річного лижника, який провів під сніговою лавиною п'ять годин.