В Италии погибли трое альпинистов
Пятница, 27 декабря 2019, 17:39
Трое итальянских альпинистов погибли в четверг на самой высокой горе итальянских Апеннин - Гран Сассо.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Среди погибших - двое итальянцев 25 и 28 лет. Они сорвались с высоты несколько тысяч метров после того, как поскользнулись на льду и снегу.
Во время другого инцидента в результате схода лавины на этой же горе на высоте 2500 метров погибла 48-летняя женщина.
Еще двух альпинистов накрыла лавина у горы Монте Веттори, однако, они смогли выбраться живыми.
Напомним, австрийские спасатели спасли 26-летнего лыжника, который провел под снежной лавиной пять часов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua