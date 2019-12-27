В Италии погибли трое альпинистов

Трое итальянских альпинистов погибли в четверг на самой высокой горе итальянских Апеннин - Гран Сассо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Среди погибших - двое итальянцев 25 и 28 лет. Они сорвались с высоты несколько тысяч метров после того, как поскользнулись на льду и снегу.

Во время другого инцидента в результате схода лавины на этой же горе на высоте 2500 метров погибла 48-летняя женщина.

Еще двух альпинистов накрыла лавина у горы Монте Веттори, однако, они смогли выбраться живыми.

Напомним, австрийские спасатели спасли 26-летнего лыжника, который провел под снежной лавиной пять часов.