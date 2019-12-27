Прем’єра Естонії критикують за відмову йти на президентський прийом до Дня незалежності

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що не піде на президентський прийом на честь Дня незалежності країни, оскільки збирається відпочити з сім'єю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"24 лютого 2020 роки я обов'язково візьму участь в параді та в інших заходах. Якщо вас цікавить, чи збираюся я відвідати урочистий прийом у президента, то можу вам сказати, що вже повідомив президенту про те, що мене, на жаль, не буде в Естонії, оскільки шкільні канікули мені хотілося б провести зі своєю родиною", - сказав Ратас.

Естонські ЗМІ припускають, що прем'єр прийняв таке рішення через розбіжності з главою держави, адже не так давно президент Керсті Кальюлайд назвала уряд Ратаса загрозою національній безпеці.

"Національній безпеці і конституційному ладу Естонії ніщо не загрожує. Це уряд зміцнює їх основи, а не послаблює. Мені дуже шкода, що у президента Естонії склалася така думка, але це її право", - пояснив Ратас.

Таким чином, Ратас вирішив порушити негласну традицію як мінімум останніх 10 років, коли глави урядів незмінно відвідували президентський прийом.

Колишній прем'єр-міністр Тааві Рийвас пояснив намір Ратаса розчаруванням політика в главі держави.

За його словами, свідомо чи випадково, але тим самим Ратас поставив себе в один ряд з колишнім головою Центристської партії Едгаром Савісааром і лідером консервативної партії EKRE Мартом Хельме.

"Вони також висловлювали своє гірке ставлення до чинного президента таким драматичним чином. 24 лютого - день народження Естонії. До сих пір ця дата була найважливішою в календарі кожного глави уряду", - сказав Рийвас.