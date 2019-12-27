Премьера Эстонии критикуют за отказ идти на президентский прием ко Дню независимости

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что не пойдет на президентский прием в честь Дня независимости страны, поскольку собирается отдохнуть с семьей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"24 февраля 2020 года я обязательно приму участие в параде и в других мероприятиях. Если вас интересует, собираюсь ли я посетить торжественный прием у президента, то могу вам сказать, что уже сообщил президенту о том, что меня, к сожалению, не будет в Эстонии, поскольку школьные каникулы мне хотелось бы провести со своей семьей", - сказал Ратас.

Эстонские СМИ предполагают, что премьер принял такое решение из-за разногласий с главой государства, ведь не так давно президент Керсти Кальюлайд назвала правительство Ратаса угрозой национальной безопасности.

"Национальной безопасности и конституционному строю Эстонии ничто не угрожает. Это правительство укрепляет их основы, а не ослабляет. Мне очень жаль, что у президента Эстонии сложилось такое мнение, но это ее право", - пояснил Ратас.

Таким образом, Ратас решил нарушить негласную традицию как минимум последних 10 лет, когда главы правительств неизменно посещали президентский прием 24 февраля.

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас объяснил намерение Ратаса разочарованием политика в главе государства.

По словам Рыйваса, сознательно или случайно, но тем самым Ратас поставил себя в один ряд с бывшим председателем Центристской партии Эдгаром Сависааром и лидером консервативной партии EKRE Мартом Хелме.

"Они также выражали свое горькое отношение к действующему президенту таким драматическим образом. 24 февраля - день рождения Эстонии. До сих пор эта дата была самой важной в календаре каждого главы правительства", - сказал Рыйвас.