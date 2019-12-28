ООН: 235 тис. осіб втекли з Ідлібу за два тижні підтримуваного Росією наступу

Організація Об'єднаних Націй заявила, що 235 000 мирних мешканців покинули свої домівки в утримуваній повстанцями-джихадистами північно-західній Сирії під час підтримуваної Росією кампанії авіаударів і обстрілів цього місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявили, що масове переселення відбулося між 12 та 25 грудня.

Більшість людей втекли з міста Маарат аль-Нуман, міст і сіл на півдні провінції Ідліб, міста Ідліб та таборів уздовж сирійсько-турецького кордону, повідомляє OCHA.

"З останньою ескалацією насильства на північному заході Сирії цивільне населення провінції Ідліб знову зазнає руйнівних наслідків військових дій", - сказано в повідомленні.

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OCHA зазначає, що Маарат аль-Нуман та навколишні села, "як повідомляється, майже порожні".

Сирійські сили просуваються на Маарат аль-Нуман.

Тисячі сімей також були занадто налякані, щоб пересуватися, побоюючись повітряних ударів та обстрілів.

Абу аль-Маджд Нассер, який втік до кордону з містечка Тельманас, заявив, що президент Росії Владімір Путін "хоче вбити кожного сирійця, який виступає проти режиму".

Москва і Дамаск заперечують звинувачення у безрозбірливих бомбардуваннях цивільних осіб, заявляючи, що вони воюють проти бойовиків-джихадистів.

Служби порятунку та свідки кажуть, що бойові дії залишили багато міст зруйнованими, як і десятки медичних центрів.

Президент США Дональд Трамп висловився проти "розправи", в якій жертвами є тисячі мирних мешканців Сирії.

Сирійська армія заявила, що цього тижня вона захопила понад 300 км території, вбивши сотні "терористів".

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що його країна не може впоратися зі свіжою хвилею мігрантів з Сирії, попередивши, що Європа відчує вплив такої хвилі, якщо обстріли не будуть припинені.

Метою наступу є відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.