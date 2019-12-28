ООН: 235 тыс. человек бежали из Идлиба за две недели поддерживаемого Россией наступления

Организация Объединенных Наций заявила, что 235 000 мирных жителей покинули свои дома в удерживаемой повстанцами-джихадистами северо-западной Сирии во время поддерживаемой Россией кампании авиадаров и обстрелов в этом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) заявили, что массовое переселение произошло между 12 и 25 декабря.

Большинство людей бежали из города Маарат аль-Нуман, городов и деревень на юге провинции Идлиб, города Идлиб и лагерей вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает OCHA.

"С последней эскалацией насилия на северо-западе Сирии гражданское население провинции Идлиб снова испытывает разрушительных последствий военных действий", - говорится в сообщении.

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OCHA отмечает, что Маараф аль-Нуман и окрестные села, "как сообщается, почти пусты".

Сирийские силы продвигаются на Маарат аль-Нуман.

Тысячи семей также были слишком напуганы, чтобы передвигаться, опасаясь повторных ударов и обстрелов.

Абу аль-Маджд Нассер, бежавший к границе с городка Тельманас, заявил, что президент России Владимир Путин "хочет убить каждого сирийца, который выступает против режима".

Москва и Дамаск отрицают обвинения в безразборчивых бомбардировках гражданских лиц, заявляя, что они воюют против боевиков-джихадистов.

Службы спасения и свидетели говорят, что боевые действия оставили многие города разрушенными, как и десятки медицинских центров.

Президент США Дональд Трамп высказался против "расправы", в которой жертвами являются тысячи мирных жителей Сирии.

Сирийская армия заявила, что на этой неделе она захватила более 300 км территории, убив сотни "террористов".

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может справиться со свежей волной мигрантов из Сирии, предупредив, что Европа почувствует влияние такой волны, если обстрелы не будут прекращены.

Целью наступления является восстановление контроля над главной магистралью, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо.