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ЄС закликав режим Асада і РФ припинити ескалацію насильства у Сирії

Неділя, 29 грудня 2019, 16:25

Європейський союз закликав зупинити наступ урядових сил Сирії на збройну опозицію на північному заході країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника ЄС.

"Ескалація насильства на північному заході Сирії з боку сирійського режиму і його союзників повинна припинитися. Останній наступ включає в себе невибіркові авіаудари і обстріли цивільних осіб і шляхів евакуації. Це вже призвело до незліченних жертв серед цивільного населення, поранень і переміщення 80 000 осіб" - йдеться у заяві.

В ЄС наголосили, що всі сторони зобов'язані захищати цивільне населення.

"Режим і його союзники повинні припинити невибіркові військові напади і поважати міжнародне гуманітарне право" - заявили в ЄС.

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"Забезпечення швидкого, безпечного і безперешкодного гуманітарного доступу, включаючи транскордонний режим, є крайньою необхідністю" - йдеться у заяві.

Провінція Ідліб залишається останнім оплотом сирійської збройної опозиції. З кінця квітня наступ на нього ведуть урядові війська за підтримки ВКС Росії. З початку грудня інтенсивність повітряних ударів по провінції значно зросла, відзначають експерти.

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