ЕС призвал режим Асада и РФ прекратить эскалацию насилия в Сирии

Европейский союз призвал остановить наступление правительственных сил Сирии на вооруженную оппозицию на северо-западе страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя ЕС.

"Эскалация насилия на северо-западе Сирии со стороны сирийского режима и его союзников должна прекратиться. Последнее наступление включает в себя невыборочные авиаудары и обстрелы гражданских лиц и путей эвакуации. Это уже привело к бесчисленным жертвам среди гражданского населения, ранений и перемещения 80 000 человек" - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что все стороны обязаны защищать гражданское население.

"Режим и его союзники должны прекратить " невыборочные военные нападения и уважать международное гуманитарное право" - заявили в ЕС.

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"Обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа, включая трансграничный режим, является крайней необходимостью" - говорится в заявлении.

Провинция Идлиб остается последним оплотом сирийской вооруженной оппозиции. С конца апреля наступление на него ведут правительственные войска при поддержке ВКС России. С начала декабря интенсивность воздушных ударов по провинции значительно возросла, отмечают эксперты.