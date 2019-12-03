Міністр оборони Естонії скептично оцінює заяви Макрона щодо діалогу з РФ

Міністр оборони Естонії Юрі Луйк заявив, що потреба в НАТО зараз сильніша, ніж будь-коли, оскільки Росія знову стала загрозою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Ми повинні якомога більше зосередитися на загальних цінностях і реальних загрозах безпеці. Ми повинні чесно сказати, що якщо Росія - це загроза, то це загроза. Немає ніякого сенсу приховувати або намагатися це прикрасити", - заявив Луйк.

Президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив, що необхідний додатковий діалог з Росією. За словами Луйка, Естонія до цього ставиться скептично.

"Попрацювавши послом в Росії, я цілком собі уявляю, що такого роду діалог для росіян не має особливої доданої вартості. Росіяни, зрозуміло, хочуть щось за це отримати. Але ми не можемо дати їм те, що хочуть росіяни", - зазначив Юрі Луйк, не уточнивши при цьому, чого хочуть росіяни.

Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність діалогу з Росією задля покращення відносин з нею.

Позиція президента Франції і генсека НАТО - у відео:

Детальніше читайте у статті: "За Путіна чи проти Трампа: що означають заяви Макрона про "Росію – не ворога НАТО"