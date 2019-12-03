Министр обороны Эстонии скептически оценивает заявления Макрона относительно диалога с РФ

Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия снова стала угрозой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR

"Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это украсить", - заявил Луйк.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что необходим дополнительный диалог с Россией. По словам Луйк, Эстония к этому относится скептически.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для россиян не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что хотят русские", - отметил Юри Луйк, не уточнив при этом, чего хотят россияне.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией ради улучшения отношений с ней.

Позиция президента Франции и генсека НАТО - в видео:

Подробнее читайте в статье: "За Путина или против Трампа: что означают заявления Макрона, что "Россия - не враг НАТО".