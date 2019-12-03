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Чехія через 40 років повернула громадянство письменнику Мілану Кундері

Вівторок, 3 грудня 2019, 12:33

Письменник Мілан Кундера, відомий романом "Нестерпна легкість буття", через 40 років отримав громадянство Чехії, якого його позбавила чехословацька влада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство АР.

Посол Чехії у Франції Петр Друлак вручив Кундері свідоцтво про громадянство у його паризькій квартирі минулого тижня, повідомив чеський дипломат ЗМІ. Це стало результатом зустрічі письменника із прем’єр-міністром Чехії минулого року.

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Кундера втік з комуністичної Чехословаччини і живе у Франції з 1975 року. Саме там він опублікував свої найвідоміші книги, у тому числі "Книгу сміху і забуття", "Мистецтво роману" і "Безсмертя". Його пізніші роботи, написані французькою, не перекладені чеською мовою.

90-річний Мілан Кундера живе усамітнено, подорожує на батьківщину інкогніто і ніколи не розмовляє з журналістами.

Після "Празької весни" 1968 року книги Кундери заборонили у Чехословаччині. Невдовзі після переїзду до Франції чехословацька влада позбавила Кундеру громадянства. Його твори були заборонені на батьківщині до кінця 1980-х років.

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Чехія
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