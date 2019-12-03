Чехія через 40 років повернула громадянство письменнику Мілану Кундері
Письменник Мілан Кундера, відомий романом "Нестерпна легкість буття", через 40 років отримав громадянство Чехії, якого його позбавила чехословацька влада.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство АР.
Посол Чехії у Франції Петр Друлак вручив Кундері свідоцтво про громадянство у його паризькій квартирі минулого тижня, повідомив чеський дипломат ЗМІ. Це стало результатом зустрічі письменника із прем’єр-міністром Чехії минулого року.
Кундера втік з комуністичної Чехословаччини і живе у Франції з 1975 року. Саме там він опублікував свої найвідоміші книги, у тому числі "Книгу сміху і забуття", "Мистецтво роману" і "Безсмертя". Його пізніші роботи, написані французькою, не перекладені чеською мовою.
90-річний Мілан Кундера живе усамітнено, подорожує на батьківщину інкогніто і ніколи не розмовляє з журналістами.
Після "Празької весни" 1968 року книги Кундери заборонили у Чехословаччині. Невдовзі після переїзду до Франції чехословацька влада позбавила Кундеру громадянства. Його твори були заборонені на батьківщині до кінця 1980-х років.