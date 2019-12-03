Чехия через 40 лет вернула гражданство Милану Кундере

Писатель Милан Кундера, известный благодаря роману "Невыносимая легкость бытия", через 40 лет получил гражданство Чехии, которого его лишили чехословацкие власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Посол Чехии во Франции Петр Друлак вручил Кундере свидетельство о гражданстве в его парижской квартире на прошлой неделе, сообщил чешский дипломат СМИ. Это стало результатом встречи писателя с премьер-министром Чехии в прошлом году.

Кундера бежал из коммунистической Чехословакии и живет во Франции с 1975 года. Там он опубликовал свои самые известные книги, в том числе "Книгу смеха и забвения", "Искусство романа" и "Бессмертие". Его поздние работы, написанные на французском, не переведены на чешский язык.

90-летний Милан Кундера живет уединенно, путешествует на родину инкогнито и никогда не общается с журналистами.

После "Пражской весны" 1968 года книги Кундеры запретили в Чехословакии. Вскоре после переезда во Францию ​​чехословацкие власти лишили Кундеру гражданства. Его произведения были запрещены на родине до конца 1980-х годов.