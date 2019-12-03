Генсек НАТО про заяву Макрона: не можна ставити під сумнів єдність союзників

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не згодний із заявами про слабкість Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час дискусії на конференції NATO Engage у Лондоні.

"Я не згоден, особливо, якщо подивитися ближче, ми доводимо, що Альянс діє разом, ми доводимо кожен день, що альянс активний і ми впровадили найбільше посилення з часів "холодної війни". Вперше ми розмістили бойові групи у східній частині Альянсу", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що союзники ніколи не повинні ставити під питання єдність і політичну волю захищати один одного.

"Тому що мета НАТО – захищати мир і запобігати конфліктам, надсилаючи сигнал будь-якому потенційному супротивнику, що в разі нападу на одного союзника, весь альянс його захищатиме", - додав генсек.

Як відомо, на початку листопада президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО.

Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".