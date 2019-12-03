Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Пристайко розповів експертам НАТО, як поєднати боротьбу з Путіним та із тероризмом

Прем’єри Канади та Нідерландів виключили закінчення тиску на Росію без зміни її політики

Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці

Генсек НАТО про Україну: є багато  стадій між членством в Альянсі і "нічим"






Генсек НАТО про заяву Макрона: не можна ставити під сумнів єдність союзників

Вівторок, 3 грудня 2019, 13:59

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не згодний із заявами про слабкість Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час дискусії на конференції NATO Engage у Лондоні.

"Я не згоден, особливо, якщо подивитися ближче, ми доводимо, що Альянс діє разом, ми доводимо кожен день, що альянс активний і ми впровадили найбільше посилення з часів "холодної війни". Вперше ми розмістили бойові групи у східній частині Альянсу", - сказав він.

Читайте також
Трамп: заява Макрона про "смерть мозку" НАТО дуже небезпечна

Столтенберг підкреслив, що союзники ніколи не повинні ставити під питання єдність і політичну волю захищати один одного.

"Тому що мета НАТО – захищати мир і запобігати конфліктам, надсилаючи сигнал будь-якому потенційному супротивнику, що в разі нападу на одного союзника, весь альянс його захищатиме", - додав генсек.

Як відомо, на початку листопада президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО.

Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині переживає "смерть мозку".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Імпічмент Трампа Столтенберг
powered by lun.ua