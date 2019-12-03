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Генсек НАТО о заявлении Макрона: нельзя ставить под сомнение единство союзников

Вторник, 3 декабря 2019, 13:59

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен с заявлениями о слабости Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время дискуссии на конференции NATO Engage в Лондоне.

"Я не согласен, особенно, если посмотреть поближе, мы доказываем, что Альянс действует вместе, мы доказываем каждый день, что Альянс активен, и мы внедрили наибольшее усиление со времен  холодной войны. Впервые мы разместили боевые группы в восточной части Альянса", - сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что союзники никогда не должны ставить под вопрос единство и свободу защищать друг друга.

"Потому что цель НАТО - защищать мир и предотвращать конфликты, отправляя сигнал любому потенциальному противнику, что в случае нападения на одного союзника весь Альянс будет его защищать", - добавил генсек.

Как известно, в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО.

Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает "смерть мозга".

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