У Гаазі пів сотні осіб влаштували заворушення: 12 затриманих

2 грудня ввечері поліція заарештувала дванадцять людей, які спричинили заворушення в районі Гааги Дуйндорп. Підозрювані - віком від 15 до 58 років, шестеро з них неповнолітні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Близько 19:30 на вулицях стало неспокійно. П'ятдесят-шістдесят людей, одягнених у чорне, підпалили піддони та контейнери для сміття. Також були зруйновані паркани та запущено важкий феєрверк. Поліція закрила кілька вулиць, близько півночі околиці знову стали спокійними.

Дванадцять підозрюваних були заарештовані за образи, публічне насильство та ігнорування наказу чи вимоги. Цивільний поліцейський витягнув пістолет, коли машина, здавалося, їхала в групу людей. Водій в останній момент повернув кермо.

У Дуйндорпі минулими вихідними сталися заворушення, в яких було заарештовано тринадцять людей. Безлади мешканців пов’язують зі скасуванням традиційного багаття на Новий рік.

Існують побоювання, що хвилювання триватимуть до Нового року. Організатори не змогли за короткий час виконати жорсткіші вимоги муніципалітету Гааги.

Нагадаємо, понад 20 років існувала традиція розпалювати біля моря дві величезні вежі з дерев’яних піддонів.

Торік через сильний вітер іскри вогняним дощем посипалися на людей, автівки та будинки. Це призвело до значних пожеж.