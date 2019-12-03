В Гааге полсотни человек устроили беспорядки: 12 задержанных

2 декабря вечером полиция арестовала двенадцать человек, которые вызвали беспорядки в районе Гааги Дуйндорп. Подозреваемые - в возрасте от 15 до 58 лет, шестеро из них - несовершеннолетние.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Около 19:30 на улицах стало неспокойно. Пятьдесят-шестьдесят человек, одетых в черное, подожгли поддоны и контейнеры для мусора. Также были разрушены ограждения и запущен тяжелый фейерверк. Полиция закрыла несколько улиц, около полуночи на окраине снова стало спокойно.

Двенадцать подозреваемых были арестованы за оскорбления, публичное насилие и игнорирование приказа или требования. Гражданский полицейский вытащил пистолет, когда машина, казалось, ехала в группу людей. Водитель в тот момент повернул руль.

В Дуйндорпе в минувшие выходные произошли беспорядки, в которых были арестованы тринадцать человек. Беспорядки жителей связывают с отменой традиционного костра на Новый год.

Существуют опасения, что волнения будут продолжаться до Нового года. Организаторы не смогли за короткое время выполнить жесткие требования муниципалитета Гааги.