В Раде обещают ответ на возможное обращение Венгрии к РФ по поводу Украины

Верховная рада не оставит без реакции возможное обращение парламента Венгрии к Госдуме РФ по предложению сотрудничества в сфере защиты прав нацменьшинств в Украине, если распространенная российской стороной информация окажется правдивой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил депутат "Слуги народа" и пока еще глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, написавший заявление об отставке.

"Если сообщение об обращении венгерского парламента в Госдуму РФ с предложением о сотрудничестве в сфере защиты прав нацменьшинств в Украине окажется правдой, то оно не останется без реагирования Верховной рады", - отметил депутат "Слуги народа" на своей странице в Facebook.

"Мы хорошо знаем, как Россия "защищает" свои "нацменьшинства". Не думаю, что кто-то даст Венгрии такой шанс", - добавил он.

Яременко подчеркнул, что венгры в Украине - "это наши лояльные граждане", и Украина несет полную ответственность за защиту их интересов и прав.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во вторник, 3 декабря, заявил, что Нацсобрание Венгрии якобы попросило российскую сторону помочь с защитой прав национальных меньшинств в Украине.

В конце ноября Володин заявил, что Украина может потерять часть областей из-за нетерпимости к малым народам.

Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба в ответ сказал, что Киев готов "принять" пару областей России.