Сербія припинить купувати зброю - президент

Після критики Заходу на адресу останніх угод Сербії з Росією президент Александар Вучич заявив у вівторок, що Белград припинить купувати зброю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Ми сьогодні вирішили. Я говорив із (міністром оборони Сербії Aлександaром) Вуліном та (начальником Генерального штабу Збройних сил Сербії Міланом) Мойсіловичем, і ми продовжуватимемо додаткові військові реформи та зробимо нашу армію швидшою", - сказав Вучич на пресконференції.

Він сказав, що це не означає, що армії довелося придбати більше зброї.

"Навпаки, ми навіть припинимо купувати зброю, але розумно розробимо повну систему оборони і будемо сильніші, ніж сьогодні", - сказав Вучич.

Посольство США в Белграді раніше закликало владу проти "угод з Росією, які загрожують запровадженням санкцій".

Ця заява пролунала після того, як Росія повідомила, що передасть Сербії зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С" найближчими місяцями.

Тим часом 3 листопада посол Сербії в Москві Мирослав Лазанський заявив, що Белград хотів придбати російську ракетну систему С-400, але "це занадто дорого для Сербії".

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Лазанський додав, що Белград уже заплатив Москві за ракетну систему "Панцир", яка, як очікується, буде доставлена ​​з Росії до кінця цього року або в перші місяці 2020 року.

За два дні до зустрічі Вучича з російським колегою Владіміром Путіним чотири нові військові вертольоти Мі-35М, придбані у Росії, прибули до Сербії раніше очікуваної дати доставки 2020 року.

Експерти критикували сербських чиновників за те, що вони називали угоди з РФ "пожертвами", стверджуючи, що Сербії все одно доведеться витратити великі суми на модернізацію обладнання.

Міністерство оборони Сербії оприлюднило десять броньованих бойових машин, подарованих Росією в липні, і часто в своїх пресрелізах підкреслює доставку шести винищувачів МіГ-29, 30 танків і 30 бойових машин, і говорить, що Сербія отримує "значні знижки та інші вигоди" при закупівлі озброєння та військової техніки з Росії.