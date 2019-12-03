Сербия прекратит покупать оружие - президент

После критики Запада в адрес последних сделок Сербии с Россией президент Александар Вучич заявил во вторник, что Белград прекратит покупать оружие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Мы сегодня решили. Я говорил с (министром обороны Сербии Aлександaром) Вулиным и (начальником Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Миланом) Мойсиловичем, и мы будем продолжать дополнительные военные реформы и сделаем нашу армию более быстрой", - сказал Вучич на пресс-конференции.

Он сказал, что это не означает, что армии придется приобрести больше оружия.

"Наоборот, мы даже прекратим покупать оружие, но разумно разработаем полную систему обороны и будем сильнее, чем сегодня", - сказал Вучич.

Посольство США в Белграде ранее призвало власти против "соглашений с Россией, которые угрожают введением санкций".

Это заявление прозвучало после того, как Россия сообщила, что передаст Сербии зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" в ближайшие месяцы.

Тем временем 3 ноября посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский заявил, что Белград хотел приобрести российскую ракетную систему С-400, но "это слишком дорого для Сербии".

Читайте также Лукашенко прибыл в Сербию на фоне сравнений с Ким Чен Ыном

Лазанський добавил, что Белград уже заплатил Москве за ракетную систему "Панцирь", которая, как ожидается, будет доставлена ​​из России до конца этого года или в первые месяцы 2020 года.

За два дня до встречи Вучич с российским коллегой Владимиром Путиным четыре новые военные вертолеты Ми-35М, приобретенные в России, прибыли в Сербию ранее ожидаемой даты доставки 2020 года.

Эксперты критиковали сербских чиновников за то, что они называли соглашения с РФ "пожертвованиями", утверждая, что Сербии все равно придется потратить большие суммы на модернизацию оборудования.

Министерство обороны Сербии обнародовало десять бронированных боевых машин, подаренных Россией в июле, и часто в своих пресс-релизах подчеркивает доставку шести истребителей МиГ-29, 30 танков и 30 боевых машин, и говорит, что Сербия получает "значительные скидки и другие выгоды" при закупке вооружения и военной техники из России.