Пристайко зустрінеться з міністрами країн-членів НАТО попри блокаду Угорщини

В Лондоні, на полях "міні-саміту" НАТО, відбудеться зустріч голів МЗС держав-членів Альянсу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у спілкуванні з журналістами на конференції NATO Engages, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр наголосив, що попри те, що зустріч лідерів НАТО, яка відбувається у Лондоні 3-4 грудня, не передбачає окремих переговорів із Україною, британська сторона змогла організувати зустріч на рівні міністрів.

"Найважливіша зустріч, заради якої я в основному і приїхав – це вечеря міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу з Україною і Грузією. Це дуже важливо для нас. Ми хочемо постійно бути на порядку денному Альянсу, і саме такі вечері дозволяють підтримувати діалог (на міністерському рівні) з Альянсом", - заявив він.

За його словами, це вже друга вечеря у такому форматі.

Пристайко визнав, що Будапешт виступив проти проведення "офіційної" вечері міністрів.

"На жаль, через угорську позицію, вони (такі вечері міністрів) мають статус неформальних зустрічей", - пояснив він.

Як відомо, голова МЗС нині перебуває у Лондоні на заходах, прив'язаних до зустрічі лідерів НАТО. Про рішення щодо цієї поїздки МЗС оголосив після суспільної критики на адресу МЗС.

Під час візиту Пристайко назвав головну вимогу до Росії з боку України та заявив про відсутність відмінності між Росією і тероризмом.