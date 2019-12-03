Пристайко встретится с министрами стран НАТО, несмотря на блокаду Венгрии

В Лондоне, на полях "мини-саммита" НАТО, состоится встреча глав МИД государств-членов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в общении с журналистами на конференции NATO Engages, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр отметил, что несмотря на то, что встреча лидеров НАТО, которая проходит в Лондоне 3-4 декабря, не предусматривает отдельных переговоров с Украиной, британская сторона смогла организовать встречу на уровне министров.

"Важнейшая встреча, ради которой я в основном и приехал - это ужин министров иностранных дел стран-членов Альянса с Украиной и Грузией. Это очень важно для нас. Мы хотим постоянно быть на повестке дня Альянса, и именно такие ужины позволяют поддерживать диалог (на министерском уровне) с Альянсом", - заявил он.

По его словам, это уже второй ужин в таком формате.

Пристайко признал, что Будапешт выступил против проведения "официального" ужина министров.

"К сожалению, из-за венгерской позиции, они (такие ужины министров) имеют статус неформальных встреч", - пояснил он.