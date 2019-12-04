У Білому домі назвали звіт щодо імпічменту Трампа маячнею

Речниця Білого дому Стефані Грішем назвала маячнею звіт демократів щодо імпічменту президента Дональда Трампа, в якому стверджується про наявність незаперечних доказів значних зловживань президента владою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Стефані Грішем, коментуючи звіт, назвала його продуктом "однобокого облудного процесу", і заявила, що демократи "взагалі не спромоглися надати жодних доказів порушень з боку президента Трампа".

"Доповідь головуючого Шиффа нагадує маячню блогера з підвалу, який намагається довести щось за умов повної відсутності доказів", - також відзначила речниця Білого дому.

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників Конгресу США напередодні оприлюднив звіт щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

У звіті йдеться, що "схема Трампа підривала зовнішню політику США щодо України і підривала нашу національну безпеку на користь двох політично мотивованих розслідувань, які допомогли б його президентської кампанії з переобрання."

Звіт буде переданий до юридичного комітету Палати представників, який проведе власні слухання, за підсумками яких, як очікується, складе статті імпічменту, які будуть винесені на голосування палати.

Більшість у Палаті представників мають демократи. Республіканці і сам Трамп раніше заявляли, що не згодні з обвинуваченнями.