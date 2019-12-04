В Белом доме назвали отчет по импичменту Трампа бредом

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала бредом отчет демократов по импичменту президента Дональда Трампа, в котором утверждается о наличии неоспоримых доказательств значительных злоупотреблений президента властью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

Стефани Гришем, комментируя отчет, назвала его продуктом "однобокого лживого процесса" и заявила, что демократы "вообще не смогли предоставить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа".

"Доклад председательствующего Шиффа напоминает бред блогера из подвала, который пытается доказать что-то при полном отсутствии доказательств", - также отметила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США накануне обнародовал отчет об импичменте президента Дональда Трампа.

В отчете говорится, что "схема Трампа подрывала внешнюю политику США в отношении Украины и подрывала нашу национальную безопасность на пользу двух политически мотивированных расследований, которые помогли бы его президентской кампании по переизбранию."

Отчет будет передан в юридический комитет Палаты представителей, который проведет собственные слушания, по итогам которых, как ожидается, составит статьи импичмента, которые будут вынесены на голосование палаты.

Большинство в Палате представителей имеют демократы. Республиканцы и сам Трамп ранее заявляли, что не согласны с обвинениями.