Зеленський у Парижі говоритиме про терміни повернення контролю над кордоном

Президент України Володимир Зеленський має намір на нормандському саміті в Парижі обговорити терміни повернення східного кордону під контроль України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на спільному брифінгу з прем’єром Швеції у середу в Києві.

"Я впевнений, що ми піднімемо питання з приводу формату і термінів передачі українського кордону під український контроль", - сказав він.

Серед інших питань, які Зеленський планує обговорити – проведення обміну "всіх на всіх", виведення всіх незаконних збройних формувань та проведення місцевих виборів.

"Моряки, політичні полонені – ми повернули, але не всіх. Я хотів би, щоб Новий рік наші люди зустрічали з сім'ями вдома в Україні. Для мене це гуманітарне важливе дуже особисте питання. Я дуже хочу великого обміну "всіх на всіх", - сказав глава держави.

"Буде обговорюватись безпекова ситуація. Я впевнений, ми можемо, якщо обидві сторони захочуть припинення війни.. якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо ми, то ми можемо добитися серйозних результатів з приводу виведення всіх військ, незаконного озброєння. Я хотів би розуміти хоча б рамку всіх цих термінів", - продовжив президент.

"Я впевнений, ми будемо піднімати питання місцевих виборів. Для нас найважливіше, щоб це відбувалось за законодавством України", - сказав Зеленський, зазначивши, що це означає доступ до виборів українських партій, іноземних спостерігачів та журналістів.

Напередодні глава МЗС Вадим Пристайко назвав червоні лінії України на "нормандському саміті" в Парижі.

Він також розповів, що домовилися записати у рішенні "нормандського саміту".

Саміт щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.