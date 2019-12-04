Генсек НАТО: ми віримо у діалог з Росією, але не тільки у діалог

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що діалог з Росією може мати успіх.

Про це він заявив на пресконференції в Лондоні після завершення зустрічі лідерів НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи заяви президента Франції про потребу тіснішої взаємодії з РФ, він заявив, що не бачить проблем у діалозі з Москвою.

"НАТО прихильне до діалогу з Росією. Ми віримо у діалог, оскільки Росія – наш найближчий, найсильніший сусід. Ми віримо у діалог, але також віримо у подвійний підхід – коли є діалог, а також є оборона та стримування (спрямовані на Росію)", - заявив він.

Столтенберг нагадав, що "НАТО завжди було сфокусоване на СРСР, а потім на Росії", однак зараз Альянс має більше викликів, включаючи військове зростання Китаю.

Зауважимо, на лондонській зустрічі НАТО вперше у своїй історії офіційно висловився із попередженням на адресу Китаю щодо нарощування ним військової сили.

"Ми визнаємо, що зростаючий вплив Китаю та його міжнародна політика представляють як можливості, так і проблеми, які нам потрібно вирішувати разом як Альянсу", - йдеться у декларації лідерів за підсумками зустрічі в Лондоні.

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