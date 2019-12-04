Генсек НАТО: мы верим в диалог с Россией, но не только в диалог

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что диалог с Россией может иметь успех.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Лондоне после завершения встречи лидеров НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя заявления президента Франции о потребности более тесного взаимодействия с РФ, он заявил, что не видит проблем в диалоге с Москвой.

"НАТО сохраняет приверженность диалогу с Россией. Мы верим в диалог, поскольку Россия - наш ближайший, самый сильный сосед. Мы верим в диалог, но также верим в двойной подход - когда есть диалог, а также оборона и сдерживание (направленные на Россию)", - заявил он.

Столтенберг напомнил, что "НАТО всегда было сфокусировано на СССР, а затем на России", – однако сейчас у Альянса больше вызовов, включая военное усиление Китая.

Отметим, что на лондонской встрече НАТО впервые в своей истории официально высказал предупреждение в адрес Китая по поводу наращивания им военной силы.

"Мы признаем, что растущее влияние Китая и его международная политика представляют как возможности, так и проблемы, которые нам нужно решать вместе как Альянсу", - говорится в декларации лидеров по итогам встречи в Лондоне.

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