Flixbus запускає перший повністю фірмовий автобус з України

Найбільший європейський автобусний перевізник Flixbus назвав перший український маршрут, на якому працюватимуть автобуси у фірмовій зеленій лівреї компанії. Це напрямок Одеса-Пльзень (Чехія).

Про це заявив генеральний директор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ЦТС.

Партнером Flixbus стала компанія Regabus, яка працює на ринку з 1994 року і спеціалізується на перевезеннях між Україною та Чехією.

За маршрутом автобус проїжджатиме такі міста як Тернопіль, Львів, Краків і Прага. Перший виїзд відбудеться вже 11 грудня. Продаж квитків стартує 4 грудня. У період розпродажу ціна квитків на маршруті Одеса-Пльзень складе від 99 грн.

Перевезення здійснюватимуться трьома брендованими автобусами Setra 2014-2015 років випуску.

Перевезення в автобусах у фірмовій зеленій лівреї і з відповідним брендування Flixbus означають, що згідно з політикою компанії, автобуси повинні відповідати всім стандартам європейського Flixbus.

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Також у Flixbus анонсували запуск фірмових автобусів з України до Литви. Їх можуть запустити вже весною 2020 року.

Нагадаємо, Flixbus здійснює прямі рейси з України до Польщі, Німеччини, Австрії, Угорщини та Чехії. Рейси доступні в 9 областях України: Київській, Житомирській, Рівненській, Львівській, Одеській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській.

Зазначимо, що з 2016 року Flixbus продавав квитки зі Львова та Ужгорода в Амстердам, Берлін, Відень, Франкфурт і інші міста. Однак безпосередньо перевезення з України здійснював партнер - компанія Leo Express.

У липні 2017-го перевізник заявив про початок регулярних рейсів до чотирьох українських міст з Польщі та Чехії.

Тоді перевезення здійснював партнер Flixbus – чеська компанія Umbrella. Однак рейси визнали фінансово недоцільними і співпраця з Umbrella щодо рейсів до України припинилася.

Мережа автобусних сполучень Flixbus в Європі проходить через понад 2000 населених пунктів в 29 країнах. Щодня виконується близько 350 тисяч рейсів.