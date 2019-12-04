Flixbus запускает первый полностью фирменный автобус из Украины

Крупнейший европейский автобусный перевозчик Flixbus назвал первый украинский маршрут, на котором будут работать автобусы в фирменной зеленой ливрее компании. Это направление Одесса-Пльзень (Чехия).

Об этом заявил генеральный директор компании в Польше и Украине Михал Леман, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ЦТС.

Партнером Flixbus стала компания Regabus, которая работает на рынке с 1994 года и специализируется на перевозках между Украиной и Чехией.

По маршруту автобус будет проезжать такие города как Тернополь, Львов, Краков и Прага. Первый выезд состоится уже 11 декабря. Продажа билетов стартует 4 декабря. В период распродажи цена билетов на маршруте Одесса-Пльзень составит от 99 грн.

Перевозки будут осуществляться тремя брендированными автобусами Setra 2014-2015 годов выпуска.

Перевозки в автобусах в фирменной зеленой ливрее и с соответствующим брендированием Flixbus означают, что в соответствии с политикой компании, автобусы должны соответствовать всем стандартам европейского Flixbus.

Читайте также МАУ закрывает рейс Киев – Краков

Также в Flixbus анонсировали запуск фирменных автобусов из Украины в Литву. Их могут запустить уже весной 2020 года.

Напомним, Flixbus осуществляет прямые рейсы из Украины в Польшу, Германию, Австрию, Венгрию и Чехию. Рейсы доступны в 9 областях Украины: Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской.

Отметим, что с 2016 года Flixbus продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города. Однако непосредственно перевозки из Украины осуществлял партнер - компания Leo Express.

В июле 2017 года перевозчик заявил о начале регулярных рейсов в четырех украинских города из Польши и Чехии.

Тогда перевозки осуществлял партнер Flixbus - чешская компания Umbrella. Однако рейсы признали финансово нецелесообразными и сотрудничество с Umbrella для рейсов в Украину прекратилось.

Сеть автобусных сообщений Flixbus в Европе проходит через более 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тысяч рейсов.