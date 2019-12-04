Будапешт звинуватив Україну в тиску на угорську громаду за допомогою спецслужб

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що останнім часом Київ шляхом використання спецслужб посилив тиск на українців угорського походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Міністр зазначив, що "права угорців на Закарпатті були жорстоко порушені за попереднього президента, а останнім часом тиск на них посилився завдяки використанню українських спецслужб".

Сійярто сказав, що в інтересах Угорщини, щоб Україна була стабільною, демократичною та безпечною країною. "Чим сильніша і стабільніша Україна, тим кращим може бути положення закарпатських угорців", - додав він.

Він зазначив, що українській стороні вже декілька разів пояснювали, що Угорщина матиме можливість скасувати своє вето на зближення між НАТО та Україною, коли закарпатським угорцям повернуть саме ті права, які вони мали до набрання в Україні чинності законів про освіту та мову.

У понеділок МЗС України публічно оголосило про виклик посла Угорщини Іштвана Ійдярто. Зокрема обурення Києва викликала його фраза "українську мову важко вчити".

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що найближчим часом Угорщина має зняти вето з проведення Комісії Україна-НАТО на політичному рівні.

На думку МЗС, це має статися після ухвалення Україною закону "Про середню освіту", який виведе угорські приватні школи з-під вимог так званої "мовної статті" закону "Про освіту".