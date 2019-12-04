Будапешт обвинил Украину в давлении на венгерскую общину с помощью спецслужб

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в последнее время Киев путем использования спецслужб усилил давление на украинцев венгерского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

Министр отметил, что "права венгров в Закарпатье были жестоко нарушены при предыдущем президенте, а в последнее время давление на них усилилось благодаря использованию украинских спецслужб".

Сийярто сказал, что в интересах Венгрии, чтобы Украина была стабильной, демократической и безопасной страной. "Чем сильнее и стабильнее Украина, тем лучшим может быть положение закарпатских венгров", - добавил он.

Он отметил, что украинской стороне уже несколько раз объясняли, что Венгрия будет иметь возможность отменить свое вето на сближение между НАТО и Украиной, когда закарпатским венграм вернут именно те права, которые они имели до вступления в Украине в силу законов об образовании и языке.

В понедельник МИД Украины публично объявил о вызове посла Венгрии Иштвана Ийдярто. В частности возмущение Киева вызвала его фраза "украинский язык трудно учить".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что в ближайшее время Венгрия должна снять вето на проведение Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне.

По мнению МИД, это должно произойти после принятия Украиной закона "О среднем образовании", который выведет венгерские частные школы из-под требований так называемой "языковой статьи" закона "Об образовании".