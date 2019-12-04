Німеччина збільшила квоту для українських перевізників на майже 10 тис. дозволів

На 2020 рік квота Німеччини для українських перевізників становитиме 90 тисяч дозволів (+ 9 800 штук в порівнянні з попередньою квотою на 2019 рік).

Про це заявило Міністерство інфраструктури України, повідомляє "Європейська правда".

3-4 грудня в Бонні відбулося засідання українсько-німецької Змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

"Показники торгівлі, а саме збільшення обсягу товарообігу між Україною та Німеччиною, стали гарним підґрунтям та додатковим агрументом для обговорення питання збільшення квоти дозволів для здійснення міжнародних автомобільних перевезень", - сказано в повідомлені Мінінфраструктури.

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Зокрема, за результатами переговорів: українські перевізники отримають + 4 тисячі дозволів (2 000 дозволів на транспортні засоби, які відповідають нормам ЄВРО-4 та 2 000 дозволів на транспортні засоби, які відповідають нормам ЄВРО-5).

"Також сторонами було узгоджено, що дозвіл діє для поїздки туди і назад в двосторонніх та/або транзитних сполученнях. Дозвіл також дозволяє виконання комбінації двох різних видів перевезень (двостороннього і транзитного), під час виконання одного кругорейсу в прямому та зворотньому сполученні", - розповіли у відомстві.

"Дія дозволу розповсюджується також на виконання транспортування в/з третіх країн, якщо транспортний засіб слідуватиме через територію країни реєстрації АТЗ", - додали в Мінінфраструктури.

Як заявив раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій, ситуація з вантажними автоперевезеннями через польський кордон в 2020 році може погіршитися у зв'язку з тим, що Польща видає додаткові дозволи цьогоріч за рахунок наступного року.