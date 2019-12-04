Германия увеличила квоту для украинских перевозчиков на почти 10 тыс. разрешений
На 2020 год квота Германии для украинских перевозчиков составит 90 000 разрешений (+ 9800 штук по сравнению с предыдущей квотой на 2019 год).
Об этом заявило Министерство инфраструктуры Украины, сообщает "Европейская правда".
3-4 декабря в Бонне состоялось заседание украинско-немецкой Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.
"Показатели торговли, а именно увеличение объема товарооборота между Украиной и Германией, стали хорошим основанием и дополнительным агрументом для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.
В частности, по результатам переговоров, украинские перевозчики получат + 4000 разрешений (2000 разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам ЕВРО-4 и 2000 разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам Евро-5).
"Также сторонами было согласовано, что разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и / или транзитных сообщениях. Разрешение также позволяет выполнение комбинации двух различных видов перевозок (двусторонней и транзитной), во время выполнения одного кругорейса в прямом и обратном сообщении", - рассказали в ведомстве.
"Действие разрешения распространяется также на выполнение транспортировки в / из третьих стран, если транспортное средство будет следовать через территорию страны регистрации АТС", - добавили в Мининфраструктуры.
Как заявил ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, ситуация с грузовыми автоперевозками через польскую границу в 2020 году может ухудшиться в связи с тем, что Польша выдает дополнительные разрешения в этом году за счет следующего года.