Германия увеличила квоту для украинских перевозчиков на почти 10 тыс. разрешений

На 2020 год квота Германии для украинских перевозчиков составит 90 000 разрешений (+ 9800 штук по сравнению с предыдущей квотой на 2019 год).

Об этом заявило Министерство инфраструктуры Украины, сообщает "Европейская правда".

3-4 декабря в Бонне состоялось заседание украинско-немецкой Смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

"Показатели торговли, а именно увеличение объема товарооборота между Украиной и Германией, стали хорошим основанием и дополнительным агрументом для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Читайте также Украинские перевозчики дополнительно получат 5000 польских разрешений

В частности, по результатам переговоров, украинские перевозчики получат + 4000 разрешений (2000 разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам ЕВРО-4 и 2000 разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам Евро-5).

"Также сторонами было согласовано, что разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и / или транзитных сообщениях. Разрешение также позволяет выполнение комбинации двух различных видов перевозок (двусторонней и транзитной), во время выполнения одного кругорейса в прямом и обратном сообщении", - рассказали в ведомстве.

"Действие разрешения распространяется также на выполнение транспортировки в / из третьих стран, если транспортное средство будет следовать через территорию страны регистрации АТС", - добавили в Мининфраструктуры.

Как заявил ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, ситуация с грузовыми автоперевозками через польскую границу в 2020 году может ухудшиться в связи с тем, что Польша выдает дополнительные разрешения в этом году за счет следующего года.