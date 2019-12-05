Євродепутати просять Меркель і Макрона наполягти на негайному обміні полоненими

64 члени Європейського парламенту напередодні саміту в "нормандському форматі" закликали лідерів Франції і Німеччини підняти у Парижі питання негайного та безумовного обміну всіма полоненими у найкоротші терміни.

Про це йдеться у листі євродепутатів до Еммануеля Макрона та Ангели Меркель, який є у розпорядженні "Європейської правди".

"У світлі майбутнього саміту "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 роки ми, члени Європейського парламенту, хотіли б висловити нашу вдячність за ваше лідерство і посередництво, допомагаючи обом сторонам, Російській Федерації та Україні, знайти взаємоприйнятні рішення і просуватися до мирного врегулювання конфлікту на сході України, повністю поважаючи територіальну цілісність України", - заявили євродепутати.

Вони зазначили, що цим листом хочуть наголосити на важливості закріплення успіху обміну ув'язненими, який відбувся 7 вересня 2019 року.

"З огляду на вашу роль в процесі мирних переговорів, ми закликаємо вас наполегливо закликати до безумовного і повного обміну решти ув'язнених в найкоротші терміни. Ми переконані, що такий обмін полоненими створить міцні і сприятливі умови для подальших мирних переговорів і буде сприяти гуманітарному виміру врегулювання конфлікту", - зазначили європарламентарі.

Нагадаємо, саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів України, Росії, Франції і Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.