Евродепутаты просят Меркель и Макрона настаивать на немедленном обмене пленными

64 члена Европейского парламента накануне саммита в "нормандском формате" призвали лидеров Франции и Германии поднять в Париже вопрос немедленного и безусловного обмена всеми пленными в кратчайшие сроки.

Об этом говорится в письме евродепутатов к Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель, которое имеется в распоряжении "Европейской правды".

"В свете предстоящего саммита "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года мы, члены Европейского парламента, хотели бы выразить нашу благодарность за ваше лидерство и посредничество, помогая обеим сторонам, Российской Федерации и Украине, найти взаимоприемлемые решения и продвигаться к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, полностью уважая территориальную целостность Украины", - заявили евродепутаты.

Они отметили, что этим письмом хотят подчеркнуть важность закрепления успеха обмена заключенными, который состоялся 7 сентября 2019 года.

"Учитывая вашу роль в процессе мирных переговоров, мы призываем вас настойчиво призывать к безусловному и полному обмену остальных заключенных в кратчайшие сроки. Мы убеждены, что такой обмен пленными создаст прочные и благоприятные условия для дальнейших мирных переговоров и будет способствовать гуманитарному измерению урегулирования конфликта ", - отметили европарламентарии.

Напомним, саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.