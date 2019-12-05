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Россия ответила Болгарии высылкой болгарского дипломата

Четверг, 5 декабря 2019, 12:33

МИД РФ в четверг вызвал посла Болгарии в России Атанаса Крастина и проинформировало его о решении объявить "персоной нон грата" сотрудника болгарского посольства в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Персоной нон грата объявлен первый секретарь болгарской дипмиссии. В течение 24 часов он должен покинуть страну.

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Мотив российской стороны – ответная мера на высылку болгарскими властями сотрудника российской дипломатической миссии в Софии в октябре.

Дипломат был обвинен в нарушении Венской конвенции - мол, он незаконно собирал данные, составляющие государственную тайну.

Специальная прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, но потом прекратила его, поскольку лицо имеет дипломатический иммунитет.

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