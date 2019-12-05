Россия ответила Болгарии высылкой болгарского дипломата
МИД РФ в четверг вызвал посла Болгарии в России Атанаса Крастина и проинформировало его о решении объявить "персоной нон грата" сотрудника болгарского посольства в Москве.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Персоной нон грата объявлен первый секретарь болгарской дипмиссии. В течение 24 часов он должен покинуть страну.
Мотив российской стороны – ответная мера на высылку болгарскими властями сотрудника российской дипломатической миссии в Софии в октябре.
Дипломат был обвинен в нарушении Венской конвенции - мол, он незаконно собирал данные, составляющие государственную тайну.
Специальная прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, но потом прекратила его, поскольку лицо имеет дипломатический иммунитет.