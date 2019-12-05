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Пристайко розповів ОБСЄ про очікування від "нормандського саміту"

Четвер, 5 грудня 2019, 12:50

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про обережний оптимізм перед самітом у нормандському форматі 9 грудня і розповів про очікування від нього.

Про це він сказав під час міністерської ради ОБСЄ у Братиславі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми зберігаємо обережний оптимізм і вважаємо, що наслідки саміту мають забезпечити тривалий мир і тривале припинення вогню і щонайменше звільнення решти політичних в’язнів" - заявив міністр.

Також він виклав очікування України у зв’язку з проведенням місцевих виборів на Донбасі.

"Місцеві вибори мають відбутися відповідно до українського законодавства у відповідності до демократичних стандартів ОБСЄ, після того як будуть виконані всі умови щодо безпеки, в тому числі виведення всіх незаконних військових формувань з регіону і відновлення контролю над українсько-російським кордоном" - наголосив Пристайко.

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко назвав "червоні лінії" України на саміті у Парижі.

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