Пристайко рассказал ОБСЕ об ожиданиях от "нормандского саммита"

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил об осторожном оптимизме перед саммитом в нормандском формате 9 декабря и рассказал об ожиданиях от него.

Об этом он сказал во время министерского совета ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы сохраняем осторожный оптимизм и считаем, что последствия саммита должны обеспечить длительный мир и длительное прекращение огня и по меньшей мере освобождение остальных политических заключенных", - заявил министр.

Также он изложил ожидания Украины в связи с проведением местных выборов на Донбассе.

"Местные выборы должны состояться согласно украинскому законодательству в соответствии с демократическими стандартами ОБСЕ, после того как будут выполнены все условия безопасности, в том числе вывод всех незаконных военных формирований из региона и восстановление контроля над украинско-российской границей", - отметил Пристайко.

Напомним, ранее Вадим Пристайко назвал "красные линии" Украины на саммите в Париже.