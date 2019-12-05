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Держдеп: політичний аспект "Мінська" має бути імплементований тільки після безпекового

Четвер, 5 грудня 2019, 13:56

Імплементація політичної частини Мінських угод має відбуватися тільки після того, як це дозволятимуть безпекові умови.

Про це заявив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, посол Філіп Рікер на міністерській зустрічі ОБСЄ, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Братислави.

Він розповів, що прибув до Братислави з Києва, і зазначив, що адміністрація президента Зеленського докладає великих зусиль у процесі реформ і прискоренні мирного процесу.

"Ми вітаємо розведення сил у Петрівському, Станиці Луганській і Золотому. Ми підтримуємо нормандський саміт, запланований на наступному тижні у понеділок, і сподіваємося, що його результати зможуть наблизити відновлення суверенітету України і її територіальної цілісності", - сказав Рікер.

У зв'язку з цим він знову закликав Росію виконувати зобов’язання за Мінськими угодами.

"Політичний аспект Мінських угод і майбутніх інших домовленостей має бути виконаний тільки після того, як це дозволять безпекові умови" - наголосив Рікер.

Він також поклав на Росію відповідальність за нинішню безпекову ситуацію в Європі.

"Європейське безпекове середовище серйозно позначене недовірою і важкими конфліктами. Це результат дій однієї-єдиної держави-члена ОБСЄ – Росії. На цій зустрічі наш посил має бути чіткий – ми наполягаємо на тому, щоб держави дотримувалися зобов’язань, які вони на себе взяли", - заявив дипломат.

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ОБСЄ США
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