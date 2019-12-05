Держдеп: політичний аспект "Мінська" має бути імплементований тільки після безпекового
Імплементація політичної частини Мінських угод має відбуватися тільки після того, як це дозволятимуть безпекові умови.
Про це заявив виконувач обов'язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії, посол Філіп Рікер на міністерській зустрічі ОБСЄ, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Братислави.
Він розповів, що прибув до Братислави з Києва, і зазначив, що адміністрація президента Зеленського докладає великих зусиль у процесі реформ і прискоренні мирного процесу.
"Ми вітаємо розведення сил у Петрівському, Станиці Луганській і Золотому. Ми підтримуємо нормандський саміт, запланований на наступному тижні у понеділок, і сподіваємося, що його результати зможуть наблизити відновлення суверенітету України і її територіальної цілісності", - сказав Рікер.
У зв'язку з цим він знову закликав Росію виконувати зобов’язання за Мінськими угодами.
"Політичний аспект Мінських угод і майбутніх інших домовленостей має бути виконаний тільки після того, як це дозволять безпекові умови" - наголосив Рікер.
Він також поклав на Росію відповідальність за нинішню безпекову ситуацію в Європі.
"Європейське безпекове середовище серйозно позначене недовірою і важкими конфліктами. Це результат дій однієї-єдиної держави-члена ОБСЄ – Росії. На цій зустрічі наш посил має бути чіткий – ми наполягаємо на тому, щоб держави дотримувалися зобов’язань, які вони на себе взяли", - заявив дипломат.