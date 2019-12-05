Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Британии машина насмерть сбила российского олигарха

У Зеленского готовы отгородить Донбасс стеной, если переговоры с РФ провалятся

Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту

Украина предлагает поменять "представителей Донбасса" в составе ТКГ в Минске






Госдеп: политический аспект "Минска" должен быть имплементирован только после аспекта безопасности

Четверг, 5 декабря 2019, 13:56

Имплементация политической части Минских соглашений должна происходить только после того, как это позволят условия безопасности.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, посол Филипп Рикер на министерской встрече ОБСЕ, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Братиславы.

Он рассказал, что прибыл в Братиславу из Киева, и отметил, что администрация президента Зеленского прилагает большие усилия в процессе реформ и ускорении мирного процесса.

"Мы приветствуем разведения сил в Петровском, Станице Луганской и Золотом. Мы поддерживаем нормандский саммит, запланированный на следующей неделе в понедельник, и надеемся, что его результаты смогут приблизить восстановление суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - сказал Рикер.

В связи с этим он вновь призвал Россию выполнять обязательства по Минским соглашениям.

"Политический аспект Минских соглашений и других будущих договоренностей должен быть выполнен только после того, как это позволят условия безопасности", - отметил Рикер.

Он также возложил на Россию ответственность за нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе.

"Европейская среда безопасности отмечена недоверием и тяжелыми конфликтами. Это результат действий одной-единственной страны-члена ОБСЕ - России. На этой встрече наш посыл должен быть четкий - мы настаиваем на том, чтобы государства придерживались обязательств, которые они на себя взяли", - заявил дипломат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ОБСЕ США
powered by lun.ua