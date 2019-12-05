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У Німеччині хочуть організувати донорську конференцію для України

Четвер, 5 грудня 2019, 15:16

Голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес закликав організувати міжнародну конференцію донорів для відновлення постраждалих від війни регіонів України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми виходимо з того, що спочатку потрібна термінова фінансова допомога в розмірі не менше трьох мільярдів євро. Відновлення сходу України - міжнародне завдання", - сказав він.

Гермес зазначив, що конференцію наступного року мають організувати Німеччина і Франція разом з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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Фонд має бути використаний у першу чергу для відновлення зруйнованої інфраструктури і гарантії торговельних і кредитних операцій, пояснив він, додавши, що всі райони сходу України необхідно реінтегрувати у торговельні відносини.

Нагадаємо, у вересні німецькі ЗМІ писали, що з 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою в 1,4 млрд євро.

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