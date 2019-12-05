У Німеччині хочуть організувати донорську конференцію для України

Голова Східного комітету німецької економіки Олівер Гермес закликав організувати міжнародну конференцію донорів для відновлення постраждалих від війни регіонів України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми виходимо з того, що спочатку потрібна термінова фінансова допомога в розмірі не менше трьох мільярдів євро. Відновлення сходу України - міжнародне завдання", - сказав він.

Гермес зазначив, що конференцію наступного року мають організувати Німеччина і Франція разом з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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Фонд має бути використаний у першу чергу для відновлення зруйнованої інфраструктури і гарантії торговельних і кредитних операцій, пояснив він, додавши, що всі райони сходу України необхідно реінтегрувати у торговельні відносини.

Нагадаємо, у вересні німецькі ЗМІ писали, що з 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою в 1,4 млрд євро.