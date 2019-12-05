В Германии хотят организовать донорскую конференцию для Украины

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес призвал организовать международную конференцию доноров для восстановления пострадавших от войны регионов Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы исходим из того, что сначала нужна срочная финансовая помощь в размере не менее трех миллиардов евро. Восстановление востока Украины - международная задача", - сказал он.

Гермес отметил, что конференцию в следующем году должны организовать Германия и Франция вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Фонд должен быть использован в первую очередь для восстановления разрушенной инфраструктуры и гарантии торговых и кредитных операций, объяснил он, добавив, что все районы востока Украины необходимо реинтегрировать в торговые отношения.

Напомним, в сентябре немецкие СМИ писали, что с 2014 года Германия помогла Украине суммой в 1,4 млрд евро.